Новый год по-коронавирусному: какие ограничения ждут Москву в праздники

Кажется, 31 декабря в этом году все ждут как никогда. И дело не в подарках, ёлке или мандаринах. Просто скорее бы уже закончился этот несчастный 2020-й. Но ему, окаянному, всё неймётся. Решил под конец нам ещё и главный зимний праздник подпортить. Да, Новый год нынче совсем не тот намечается. Ни тебе гуляний народных, ни корпоративов развесёлых, даже ярмарки хлебосольные и те отменили. Но отставить переживания! В конце концов, как сказал Сергей Семёнович, гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает. Какие ещё варианты остались у россиян на Новый год и как создать себе праздничное настроение в эпоху коронавируса — в материале NEWS.ru.