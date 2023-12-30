«Новогодние приветы»: Коц показал видео уничтожения пехоты ВСУ в зоне СВО Коц: российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения пехоты ВСУ в зоне проведения военной операции на Украине. По его словам, «новогодние приветы» противнику передали артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ.

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии шлют новогодние приветы пехоте противника, — подписал ролик журналист.

На опубликованных кадрах видно, что под удар попало шесть бойцов украинской армии. На каком направлении было снято видео, Коц не уточнил.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как бойцы отряда «Русские ястребы» 238-й артиллерийской бригады ВС России наносят удар по выявленной позиции Вооруженных сил Украины на терриконах. Бой развернулся вблизи Горловки в ДНР.

До этого было опубликовано видео уничтожения российскими бойцами блиндажа с военными ВСУ у Авдеевки. На кадрах видно, как солдат противника прячется в укрытие, вслед за этим дрон сбрасывает в него снаряд, после происходит взрыв. Отмечается, что российские разведчики отследили движение на передовых позициях ВСУ и направили дрон к цели. В результате точного броска укрепление противника удается ликвидировать.