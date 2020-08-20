«Нового ничего»: омские врачи не видят изменений в состоянии Навального

Состояние госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального не изменилось за ночь на 21 августа, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Нового ничего, — цитирует ответ представителя Минздрава «Интерфакс».
Утром 21 августа московские врачи должны прибыть в Омск для проведения расширенного консилиума относительно состояния Навального.
Оппозиционер находится в омской больнице с 20 августа. Он был госпитализирован, после того как ему стало плохо в самолёте, совершавшем рейс из Томска. Позже стало известно, что он впал в кому. По одной из версий, Навальный был отравлен.
Как писал NEWS.ru ранее, Вашингтон обеспокоен инцидентом с госпитализацией российского оппозиционера Алексея Навального: если версия об отравлении подтвердится, это может сказаться на отношениях Соединённых Штатов с Россией, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.