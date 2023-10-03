Николай Рыжков ушел из политики: чем он нам запомнился

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Николай Рыжков

Николай Рыжков ушел из политики — он покинул место сенатора в возрасте 94 лет. Кем в политической истории останется Николай Рыжков — «плачущим большевиком», крепким хозяйственником или мостом двух эпох?

Прозвище «плачущий большевик» по аналогии со строками из поэмы Владимира Маяковского довольно долго преследовало Николая Рыжкова. А началось все с необходимости для премьера в свете новых тогда веяний спуститься с политбюровского олимпа на грешную площадку Съезда народных депутатов, где Анатолий Собчак обрушил на Рыжкова град дерзких вопросов без обычного прежде раболепия. Под таким натиском Николай Иванович растерялся и выглядел откровенно жалко. Слезу, конечно, не пустил, но голос звучал с надрывом.

Собственно, цепочка подобных неприятных для премьера моментов и привела тогда, как утверждали, к инфаркту и отставке, что в историческом плане обеспечило его дальнейшую карьеру. Пенсионер всесоюзного значения оказался не замазанным ни в агонии Советского Союза, ни участием в ГКЧП, ни возмутившей страну денежной реформе его преемника Павлова.

Потому и на первых президентских выборах в России Рыжков занял почетное второе место с 16% голосов. Большего в стране, еще очарованной Борисом Ельциным, никто бы и набрать не смог. Впрочем, Ельцин еще сыграет свою роль в возвращении Рыжкова в большую политику.

Из банкиров — в депутаты

Персональную солидную пенсию Николая Ивановича в 1200 советских рублей реформы правительства Егора Гайдара превратили в прах. Но экс-премьер с репутацией крепкого хозяйственника быстро нашел себя при капитализме.

Пост председателя совета директоров Тверьуниверсалбанка гарантировал ему спокойствие. Но крах банка, который некоторые связывали с местью новой власти за финансирование Компартии, стал новой стартовой площадкой для Рыжкова. Наступила эпоха разочарования в демократической власти.

И Рыжков не просто выдвинулся в думские депутаты, но и твердо обещал противодействовать власти Ельцина, ведущей страну к пропасти. В губерниях «красного пояса» России такие установки нравились избирателям. Правда, баллотировался Рыжков отчего-то не в родном Екатеринбурге, где по-кавалерийски прошел путь о рядового технолога до генерального директора «Уралмаша», а в тихой, скорее, аграрной Белгородской области. Так началось возвращение Николая Ивановича в привычную ему политическую среду. И очень быстро он возглавил в Госдуме группу «Народовластие», а в качестве хобби — Союз товаропроизводителей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Николай Рыжков

Проверенный кадр с Белгородчины

Как известно, Белгородчину 27 лет неизменно возглавлял проверенный советский чиновник Евгений Савченко. В прошлом секретарь райкома КПСС, инструктор ЦК КПСС, один из шефов областного исполкома. Понятно, что у него с Рыжковым было немало общего. Пока в сенате заседали губернаторы, там, естественно, присутствовал и Савченко. А когда от такой практики регионального представительства отказались, пост перешел к Николаю Ивановичу. Более того, когда Савченко ушел в отставку, то новый губернатор Гладков оставил Рыжкова сенатором. Что выглядело в некотором смысле сенсацией.

Николай Иванович, связывавший сразу несколько эпох в развитии страны, дисциплинированно провел в Совете Федераций двадцать лет. Приветствовал возвращение Крыма в родную гавань, поддержал СВО.

В начале 90-х он уже издал свои мемуары. Но не исключено, что теперь он подготовит их новую редакцию. Говорят, что в исторических спорах выигрывает тот, кто прожил дольше. А Рыжкову есть, с кем продолжить спор.

Мне же Рыжков отчего-то заполнился выступлением по телевидению, в котором он обещал, что правительство срочно закупит за границей стиральный порошок. В стране ощущалась нехватка всего самого необходимого. Бывший со мной рядом специалист по внешней торговле только обреченно покачал головой: «Что они делают, ведь теперь в Европе вздуют цены».

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