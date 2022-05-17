«Ни политически, ни экономически»: Песков о невозможности изолировать РФ Песков заявил о невозможности изолировать РФ

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Россию невозможно изолировать никакими способами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Он подчеркнул, что коллективный Запад готов на всё, чтобы не дать России жить так, как она хочет.

В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно, — сообщил представитель Кремля.

Ранее в КНР заявили, что попытки Запада изолировать Россию неизбежно закончатся провалом. По мнению китайских журналистов, РФ обладает рядом преимуществ, которые позволяют ей оказывать влияние на международную экономическую систему и противостоять доминированию западных стран. В Китае считают, что Россия отреагировала на санкции мощными контр мерами и это говорит о наличии у неё системного плана и готовности к международному давлению.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала политиков Евросоюза за частые контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. По её мнению, нет смысла вести диалог с главой российского государства и при этом преследовать цель изолировать Россию.