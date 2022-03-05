Недружественные кредиторы будут получать российские долги в рублях

Недружественные кредиторы будут получать российские долги в рубляхПутин подписал указ о праве выплачивать кредиторам из недружественных стран долги в рублях
Российские организации временно смогут выплачивать долги кредиторам из стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, в рублях в особом порядке. Соответствующий указ в субботу, 5 марта, подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС.
Согласно информации документа, российские организации
Отмечается, что до определения со стороны Минфина и ЦБ это обязательство должно осуществляться в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями зарубежных государств и международных организаций. Закон содержит в себе положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты россиян, связанные с особенностями регулирования вопроса содействия занятости населения, его обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения.
Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.