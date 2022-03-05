Недружественные кредиторы будут получать российские долги в рублях

Российские организации временно смогут выплачивать долги кредиторам из стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, в рублях в особом порядке. Соответствующий указ в субботу, 5 марта, подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно информации документа, российские организации получают право выплачивать свои долги в российской валюте в том случае, если их обязательства являются обязательствами перед кредиторами из недружественных стран. Также речь может идти и об «ином порядке» выплат — его для кредитных и некредитных финансовых организаций определяет Центробанк, а для всех прочих должников это делает Минфин.

Отмечается, что до определения со стороны Минфина и ЦБ это обязательство должно осуществляться в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями зарубежных государств и международных организаций. Закон содержит в себе положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты россиян, связанные с особенностями регулирования вопроса содействия занятости населения, его обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.