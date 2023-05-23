«Не было и в помине»: директор РВИО объяснил слова Путина про Украину Директор РВИО Мягков согласился со словами Путина об истории Украины

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Украинская Советская Социалистическая Республика впервые была оформлена как союзная республика в 1922-м, а территории, которые вошли в нее, ранее были частью Российской Империи, поэтому президент РФ Владимир Путин действительно имел в виду, что Украины до появления УССР в истории не было, заявил NEWS.ru научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По словам профессора, термин «Украина» это заграничный проект, который начал формироваться еще в Австро-Венгрии, особенно его пропагандировали польские националисты.

Владимир Владимирович имел в виду, что действительно никакой Украины и в помине не было. Дело в том, что до создания УССР, а она создалась в годы Гражданской войны и впервые была оформлена как союзная республика в 1922 году, территории, которые вошли в состав УССР, ранее входили в состав Российской Империи, — сказал Мягков.

По его словам, проект «Украина» должен был ударить именно по Российской Империи и по возможности отколоться от части территории, на которой жили малороссы, и создать своеобразную анти-Россию, которая начала расти на заграничные деньги.

Он подчеркнул, что современные украинские нацисты используют те же самые лозунги, которым уже более чем полтора столетия.

23 мая Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным заявил, что никакой Украины не было в истории человечества до появления УССР. Зорькин продемонстрировал составленную во Франции в XVII веке карту, где были обозначены земли, входившие в состав Российского царства и Речи Посполитой, однако Украины там не было.