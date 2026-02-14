«Не актуально»: Дмитриев раскрыл, почему Рубио пропустит встречу с ЕС Дмитриев: Рубио вместо лидеров ЕС встретится с премьером Венгрии Орбаном

Госсекретарь США Марко Рубио не примет участия во встрече лидеров Евросоюза по Украине в рамках Мюнхенской конференции по безопасности из-за утраты актуальности сообщества и предстоящими переговорами с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, написал в социальной сети Х спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Российский дипломат также высоко оценил венгерского политика из-за его приверженности национальным интересам.

ЕС утратил свою актуальность из-за постоянного разжигания войны. Госсекретарь Рубио вместо этого встретится с Виктором Орбаном — голосом разума Европы, — объяснил Дмитриев

Дипломат подчеркнул, что Орбану удалось оградить Венгрию от миграционного кризиса и энергетических потрясений. Помимо этого, венгерский премьер последовательно противостоит «бюрократической глупости» Брюсселя.

Ранее стало известно, что Рубио в последний момент отменил свое присутствие на переговорах по украинскому конфликту с лидерами Германии, Польши, Финляндии и главой Еврокомиссии. В европейских столицах это сочли сигналом ослабления интереса Вашингтона к вовлечению союзников в мирный процесс.







