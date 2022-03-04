Названы страны, которые заменят международные бренды одежды в России
СЕО «Универ Капитал» Тузов: международные бренды одежды в РФ могут заменить Турция и Китай
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:26, 05 марта 2022
Фото: unsplash.com
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Международные бренды одежды в РФ смогут заменить товары из Турции и Китая, при этом одежда даже подешевеет, сообщил исполнительный директор департамента рынка капиталов компании «Универ Капитал» Артём Тузов изданию «ФедералПресс». Дефицита одежды в России не случится, считает он.
Крупнейшие поставщики одежды в России — Турция и Китай. Международные бренды одежды могут отказаться от поставок в Россию, но это не изменит обеспеченность населения одеждой. Она даже станет дешевле, потому что одежда без бренда стоит в разы меньше, чем брендовая, — сказал Тузов.
Он добавил, что и российские предприятия значительную часть одежды и обуви производят в Китае.
В свою очередь стилист Владислав Лисовец, напротив, спрогнозировал рост цен на одежду из-за антироссийских санкций. По его мнению, российские дизайнеры пока что не могут обеспечить своей продукцией всю страну.
Ранее крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) приостановила продажи на территории России. Причиной стала ситуация на Украине.
Также о временном закрытии своих бутиков в России объявили французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel. Причиной они тоже назвали ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.