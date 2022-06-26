Названы самые дешевые туристические города в России Аналитики заявили, что отдых в Москве и Казани обойдется россиянам дешевле всего

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Вид на Казанский кремль

Москва и Казань стали самыми выгодными направлениями для путешествий по России, рассказали РИА Новости в одном из сервисов по поиску и бронированию туров. По его данным, в среднем поездка в эти города обойдется в 28–38 тысяч рублей на человека.

Средний чек на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление. Путешествие туда летом обойдется немного дороже — 38 тысяч рублей, — сказал собеседник агентства.

По данным сервиса, самым популярным направлением остается Санкт-Петербург, однако поездка в город на Неве обойдется более чем в 41 тысячу рублей.

Среди лидеров также оказалась и Калининградская область. Средняя стоимость поездки в этот регион составляет почти 44 тысячи рублей. Замыкают пятерку бюджетных направлений Кавказские Минеральные Воды с ценой тура порядка 53 тысяч рублей, заключили специалисты.

Накануне стало известно, что отдых в Крыму по системе «все включено» на двоих будет стоить около 91 тысячи рублей. При этом сообщается, что предоставляющих такие услуги отелей на полуострове не больше десяти.