Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/147d3dd6-da16-11ea-8506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки прироста случаев коронавирусной инфекции нет в Ненецком административном округе (НАО). В Северной Осетии отмечен наименьший темп прироста — 0,1%.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также в список с наименьшим приростом случаев COVID-19 вошли Московская область и Кабардино-Балкарская Республика — по 0,2%.

По состоянию на воскресенье, 9 августа, в мире более 19,6 млн заразились коронавирусом, более 727 тыс. умерли, более 11,9 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 4 998 105 человек, на втором Бразилия — 3 012 412, на третьем Индия — 2 153 010.

На 9 августа в России — 887 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 931 летальный исход, выздоровело 693 422 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5189 жителей 84 российских регионов. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего выявлено 887 536 заболевших COVID-19 в РФ.