Названы доступные для российских туристов страны

Российские туристы могут отправиться отдыхать в Турцию, Египет, Тунис, Арабские Эмираты и страны Юго-Восточной Азии, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин «Радио 1». В Турцию можно будет отправиться уже в мае, отметил он.

Сегмент возможностей по путешествиям значительно сократился. Но по-прежнему осталась Турция — туры на май туда бронируют. Есть Египет. Кроме того, есть Тунис — надеемся, что туда будут налажены регулярные рейсы. И есть Арабские Эмираты, — сообщил Барзыкин.

Среди стран Юго-Восточной Азии он назвал Шри-Ланку, Индию и Таиланд. В последний теперь меньше рейсов, он дороже и требует особых процедур, предупредил Барзыкин потенциальных путешественников.

Ранее эмиграционный юрист Юлия Каргина в беседе с NEWS.ru назвала несколько стран, где россиянам проще всего получить вид на жительство или гражданство. По её словам, нашим соотечественникам всегда рады в Аргентине: уже через два года проживания эта страна даёт второе гражданство. Из всех западноевропейских стран Италия — самая лояльная для граждан России, особенно для семей с детьми, отметила Каргина. В стране существует долгосрочная виза, которая даёт право на эмиграцию.