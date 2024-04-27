Названа сумма штрафа за проживание без регистрации в другом городе Роскачество: за проживание без прописки можно получить штраф от 3000 рублей

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За проживание без прописки в другом городе можно получить штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, согласно ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. Как отметили в ведомстве, наказание также придется понести собственнику квартиры, в которой проживает человек без регистрации. В этом случае размер штрафа составляет от 2 до 5 тыс. рублей.

Если нарушение происходит в Москве или Санкт-Петербурге, размер штрафов будет еще больше. Тому, кто проживает без регистрации, придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей, а тому, кто сдает квартиру человеку без регистрации, — от пяти до семи тысяч рублей, — напомнили в Роскачестве.

Россиянам также напомнили об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию по месту пребывания или жительства. Ответственность за данное преступление предусмотрена статьей 322.2 УК РФ и может наступить в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительных работ на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) объяснили, что россиян не будут штрафовать за задержку с подачей декларации по НДФЛ, если она случилась из-за технических ограничений с получением неквалифицированной электронной подписи. При этом в ведомстве сообщили об альтернативных способах предоставления документов.