Норвегия запретит россиянам не только туризм РСТ: транзитные поездки россиян через Норвегию с 29 мая будут невозможны

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Граждане РФ не смогут совершать транзитные поездки через Норвегию с 29 мая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. С указанной даты россияне смогут посетить страну лишь по рабочей или учебной визе. Также будет разрешено увидеться с родственниками, передает пресс-служба РСТ.

Также закрывается и возможность совершить транзитную поездку в эту страну, так как после закрытия российско-финляндской границы некоторые туристы пересекали границу через Норвегию, — сообщил Горин.

Норвегия не выдает визы россиянам с 2022 года. Тем не менее за первый квартал текущего года страну посетили 8099 человек. Из них лишь пятеро въехали в Норвегию с туристической целью.

Ранее власти Норвегии объявили, что путешественникам из России будет отказано во въезде на территорию страны в том случае, если целью их визита будут туристические и другие цели не первостепенной важности. В документе уточняется, что запрет распространяется и на туристов, которые получили визу от других стран, входящих в Шенгенское соглашение. Подчеркивается, что Норвегия пристально следит за обстановкой на границе и готова принять меры, если того потребует сложившаяся ситуация.