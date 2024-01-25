Назван минимальный размер социальной стипендии Роскачество: социальная стипендия не может быть меньше 809 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная стипендия не может быть меньше 809 рублей для студентов, получающих среднее специальное образование, и 2227 рублей для студентов, получающих высшее образование, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. В ведомстве напомнили, что размер выплаты устанавливает учебное заведение, исходя из имеющихся возможностей.

Верхний предел не обозначен, но нижняя граница выплат есть. Социальная стипендия не может быть меньше 809 рублей для студентов, получающих среднее специальное образование, и 2227 рублей для студентов, получающих высшее образование. Есть также возможность получать повышенную стипендию, ее размер должен быть равен или больше прожиточного минимума на душу населения по стране, — рассказали в Роскачестве.

В ведомстве подчеркнули, что это самые нижние значения, меньше которых назначить стипендию просто не могут, а ведущие вузы предлагают гораздо более «приятные» суммы, которые действительно могут поддержать молодых людей. Социальная стипендия выплачивается раз в месяц с того дня, как студент предоставит все необходимые документы.

Ранее президент Ассоциации негосударственных вузов РФ Владимир Зернов сообщил, что стоимость платного высшего образования в России в 2024–2025 годах может увеличиться в среднем на 10–12% из-за роста затрат на оборудование и программное обеспечение. Отмечается, что подорожание коснется прежде всего частных учреждений.