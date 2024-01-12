Стало известно, на сколько подорожает платное высшее образование в России «Известия»: стоимость платного высшего образования в РФ вырастет на 10-12%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость платного высшего образования в России в 2024-2025 годах может увеличиться в среднем на 10-12% из-за роста затрат на оборудование и программное обеспечение, заявил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ Владимир Зернов. Как уточняют «Известия», подорожание прежде всего коснется частных учреждений.

Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10–12%, — цитирует издание собеседника.

Зернов пояснил, что повышение цены вызвано уходом с российского рынка некоторых зарубежных поставщиков и производителей оборудования и ПО. Кроме того, в стране растут цены на электроэнергию и услуги ЖКХ. Еще одним осложняющим для негосударственных вузов фактором эксперт назвал трудности при получении кредитов из-за роста банковских процентных ставок. Все это не оставляет выбора частным вузам, кроме как повысить стоимость обучения для студентов.

В начале января в Госдуме предложили ввести специальную новогоднюю стипендию для студентов очной формы обучения в вузах. Первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова в обращении к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову заявила, что сумма выплаты должна в два раза превышать размер стандартной стипендии. Она пояснила, что большинство студентов отправляются на каникулы домой в новогодние праздники, однако в этот период наблюдается пик роста цен на авиабилеты и железнодорожный транспорт.