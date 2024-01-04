В Госдуме предложили ввести новогоднюю стипендию для студентов Депутат Лантратова предложила ввести новогоднюю стипендию для студентов в России

В России предложили ввести специальную новогоднюю стипендию для студентов очной формы обучения в вузах. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова. Как заявила депутат в своем обращении к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, размер новогодней выплаты должен в два раза превышать размер стандартной стипендии.

Представляется, что эффективным средством поддержки российского студенчества станет введение дополнительной «Новогодней стипендии», выплачиваемой в размере 200 % от суммы государственной академической стипендии, для студентов высших учебных заведений, — говорится в тексте обращения.

По словам Лантратовой, большинство студентов отправляются на каникулы домой в новогодние праздники, однако в этот период наблюдается пик роста цен на авиабилеты и железнодорожный транспорт. В результате многие учащиеся вузов не всегда могут провести праздничные выходные с родными из-за ограниченности финансовых возможностей, отметила депутат. Она также добавила, что свыше 50% студентов в России являются иногородними.