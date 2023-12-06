В РФ собираются вернуть распределение для студентов-медиков В Госдуме предложили распределять на работу выпускников медвузов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти хотят ввести практику централизованного распределения выпускников медицинских вузов по рабочим местам, рассказал источник NEWS.ru в Госдуме. По его словам, принципиальное решение об этом уже принято, обсуждаются лишь технические детали.

Речь идет о студентах, которые учатся на бюджетной основе. Сейчас инициативу активно обсуждают в обеих палатах российского парламента, — уточнил собеседник NEWS.ru.

Источник добавил, что таким образом руководство страны надеется решить проблему острого недостатка специалистов в медицинской сфере. По его словам, депутаты осознают непопулярность инициативы, однако другого решения проблемы пока не видят. Обсуждение возврата системы распределения уже «выходит на финишную прямую», заметил он.

Депутат Госдумы Сергей Леонов в разговоре с NEWS.ru не исключил, что распределять молодых врачей смогут и в новые регионы России. При этом, считает парламентарий, их вряд ли будут направлять в зону СВО, поскольку там задействованы военные врачи.

Ранее в Москве отправили служить студента магистратуры, получившего отсрочку от армии. Молодой человек числился уклонистом, несмотря на то что предоставил в военкомат справку с места учебы.