https://static.news.ru/photo/52bc314c-541a-11ea-a60f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Обрывалин Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Первым заместителем министра культуры РФ стал Сергей Обрывалин. Об этом сообщили в ведомстве.

Первый заместитель министра — Сергей Геннадьевич Обрывалин, — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что с 2018 года, когда пост первого замминистра культуры РФ покинул Владимир Аристархов, эту должность никто не занимал.

Ранее Обрывалин был заместителем министра культуры. Он координировал и контролировал деятельность департамента кинематографии, департамента управления делами (за исключением ряда направлений), департамента инвестиций и имущества, департамента государственной охраны культурного наследия и секретариата главы ведомства.

Пользователи социальных сетей раскритиковали нового министра культуры Ольгу Любимову за её высказывания в личном блоге на площадке Livejournal в 2008 году. Среди прочих высказываний Любимовой пользователи отметили, что она «не переносит оперу, балет и классическую музыку», негативно высказывалась об общепризнанных шедеврах мирового искусства и архитектуры. Кроме того, министр выражала негодование по поводу посещения музеев, причём как европейских, так и русских. Как передавал NEWS.ru, за министра вступилась заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.