https://static.news.ru/photo/53f30d74-3e21-11ea-b034-fa163e074e61_660.jpg Елена Драпенко Фото: Официальный сайт Госдумы

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко заступилась за нового министра культуры Ольгу Любимову после нападок в социальных сетях. Об этом сообщила «Газета.ru».

Я считаю, что это глупость, понимаете. Хотя мы все должны понимать, что всё, что мы на заборе написали когда-нибудь станет известно. Я думаю, что когда она так выступала то, естественно, не думала ни о какой должности чиновничьей — она из нашей художественной среды, достаточно вольготной и достаточно свободной в своих проявлениях, — приводит слова Елены Драпенко «Газета.ru».

Она добавила, что для нападок всегда найдётся повод, а также то, что лично у неё «нет никаких претензий по этой части» к Ольге Любимовой.

Елена Драпенко подчеркнула, что любой новый министр культуры мог быть подвержен травле, возможно, иного характера. Она отметила, что нападки основаны на мелочах и недоброжелатели отыскивают очень старую информацию.

Потому что на самом деле про неё сказать плохого ничего серьёзного нельзя. За ней нет негатива, поэтому и выкапывают столетней давности информацию, — заметила Елена Драпенко.

Отмечается, что пользователи социальных сетей начали критиковать нового министра культуры за её высказывания в личном блоге на площадке Livejournal в 2008 году.

Среди прочих высказываний Ольги Любимовой, пользователи отметили, что она «не переносит оперу, балет и классическую музыку», негативно высказывалась об общепризнанных шедеврах мирового искусства и архитектуры. Кроме того, министр выражала негодование по поводу посещения музеев, причём, как европейских, так и русских. Ольга Любимова заявила, что ей жаль зря потраченного времени на них.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель председателя комитета Государственной думы России Наталья Поклонская осудила людей, которые выступали с критикой записей Ольги Любимовой. Политик отметила, что если покопаться в архивах записей недоброжелателей, то можно найти много чего интересного.