Назначен новый руководитель Росжелдора

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алексея Дружинина на должность руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора). Он является действительным государственным советником 2-го класса, сообщила пресс-служба правительства.

До назначения на пост главы Росжелдора Алексей Дружинин более пяти лет работал исполнительным директором некоммерческого партнёрства, а позже саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава», — говорится в сообщении.

В 2004–2005 годы он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Впоследствии Дружинин перешёл в Минтранс.

В ведомстве чиновник занимал должности замдиректора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности, замдиректора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта, а также директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности.

Ранее сообщалось, что руководитель Росжелдора Игорь Коваль был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности назначили его заместителя Александра Иванова.