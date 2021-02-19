«Наш Волан-де-Морт сидит в дворце»: Навальный в суде вспомнил о поттериане

https://static.news.ru/photo/8a4873c2-735a-11eb-b2d1-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Оппозиционный политик Алексей Навальный, выступая в суде, высказался о ситуации в России строчкой из киносаги о Гарри Поттере. Он процитировал слова персонажа Полумны Лавгуд.

Важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-Морта я бы хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Наш Волан-де-Морт сидит в дворце, — процитировал блогер, сравнивая себя с главным персонажем саги.

Тем не менее Навальный подчеркнул, что не чувствует себя одиноким. Он отметил, что власти страны пытаются «запугать» и «внушить» людям, что они одиноки по своей сути.

Я совершенно этого не чувствую. Потому что эта конструкция — «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», — она кажется напыщенной, но это главный политический лозунг в России. «Сила в правде» — это же оно и есть, просто сжато до размеров твиттера, — добавил политик.

Он заявил, что Россия «построена на несправедливости», с которой граждане страны сталкиваются ежедневно.

А худший вид несправедливости — это несправедливость вооружённая. Но миллионы, десятки миллионов людей хотят правды. И рано или поздно они её добьются. Они насытятся, — заключил Навальный.

В 10:00 утра началось выездное заседание Мосгорсуда. На нём судья рассматривает жалобу оппозиционера и его адвокатов на решение Симоновского суда столицы. Навальный не согласен с решением суда о замене условного наказания на реальный срок в два года и восемь месяцев. Это дело касается компании «Ив Роше». NEWS.ru ведёт прямую трансляцию из зала суда.

В 14:00 блогер примет участие во втором заседании — по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. На нём подсудимому дадут время на выступление с последним словом.