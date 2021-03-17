Нарышкин напомнил о «гнетущем безвременье» в истории Крыма

https://static.news.ru/photo/faf51f86-87cc-11eb-9ec3-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Крым и Севастополь в 2014 году, став частью России, оставили позади своё гнетущее и тёмное безвременье, которое началось в 1954 году после решения генсека Никиты Хрущёва отдать полуостров Украине. Такое заявление сделал руководитель СВР Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что выбор жителей Крыма, сделанный семь лет назад, восстановил утраченную когда-то историческую справедливость. По словам Нарышкина, в 1954 году мнение местных жителей никого не интересовало. Как сказал глава СВР, Хрущёв принял волюнтаристское, непродуманное решение, которое повлекло за собой трагические последствия. Однако история всегда расставляет всё по своим местам.

Вынужденная разлука лишь укрепила жителей Крыма и Севастополя в желании связать своё будущее с РФ, вернувшись в родное Отечество, заявил Нарышкин. Он сказал, что теперь события Русской весны семилетней давности стали частью «нашей общей истории».

В те решающие дни Крым и Севастополь преодолели важнейший рубеж, оставили в прошлом тёмное и гнетущее безвременье. Эта победа, безусловно, принадлежит самим жителям полуострова. Их самоотверженная борьба за историческую правду, родной язык, культуру вызывает искреннее восхищение сотен миллионов людей во всём мире, кому по-настоящему дороги и близки такие общечеловеческие ценности, как свобода и справедливость, — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Крым присоединился к РФ в результате всенародного референдума весной 2014 года. Украина и значительная часть стран Запада не признали итоги народного волеизъявления.

Как ранее писал NEWS.ru, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией спасло местных жителей от масштабного кровопролития, от гуманитарной катастрофы. И неоспоримым фактом является то, что задававшие в тот период времени тон украинской политике правые радикалы готовились сурово «наказать» крымчан. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.