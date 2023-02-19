На Украине погиб участник чеченских кампаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе специальной операции на Украине погиб участник боевых действий в Чечне Юрий Б., сообщается на официальной странице администрации Чердынского городского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Погибший был ранее награжден орденом Мужества и медалью «За Отвагу». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

От имени администрации округа выражаем соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, — говорится в сообщении администрации.

Телеканал «Царьград» 18 февраля сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Айтат Красноярского края Юрий Ш., который участвовал в записи новогоднего поздравления президента России Владимира Путина. По сведениям телеканала, военнослужащий погиб 7 февраля в районе Кременной в ЛНР, смерть наступила от подрыва гранаты или мины. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

31 декабря 2022 года президент России наградил Юрия Ш. орденом Мужества «за отражение мощной атаки противника».