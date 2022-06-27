На расселение ветхого жилья на Севере предложили направить ещё 19 млрд «Коммерсант»: в Госдуме предложили выделить ещё 19 млрд на расселение ветхого жилья на Севере

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дополнительно профинансировать программу расселения из аварийного жилья в северных регионах страны предложили депутаты Госдумы. На эти цели они призывают выделить ещё 19 млрд рублей. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, члены комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан направили в Минстрой предложение увеличить финансирование из федерального бюджета программы расселения аварийного жилья на севере России на 19 млрд рублей из-за угрозы срыва программы.

Дело в том числе в высокой стоимости базовых строительных материалов, которая обусловлена сложностями с транспортной логистикой. Это и дальние расстояния, и отсутствие недорогих способов транспортировки, — пояснил ситуацию член комиссии Госдумы Александр Якубовский.

Также в письме, направленном в Минстрой, отмечается, что увеличенный объём софинансирования направят на строительство многоквартирных домов.

Важно отметить, что переселение из таких городов в другие невозможно. Это промышленные опорные центры, где есть учебные заведения, промышленные производства, люди должны иметь возможность в этих городах жить в комфортных условиях, — добавил Якубовский.

Ранее сообщалось, что Минстрой России утвердил критерии, определяющие дополнительную категорию ветхого жилого фонда — дома, ограниченно годные для проживания. Жить в них допускается лишь при условии постоянного мониторинга технического состояния и усиления или восстановления конструкций в случае необходимости.