На площади главного храма ВС России выступил старейший военный оркестр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выступление военного оркестра штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознамённого округа войск национальной гвардии Российской Федерации на Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил России

Выступление оркестра штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России.

В ходе выступления прозвучали такие произведения, как марш «Ратный» и песня «Не забывайте матерей», а также военные песни «Севастополь», «На безымянной высоте» и «А зори здесь тихие». Изюминкой концерта стало исполнение песни на музыку Хоги Кармайкла «Georgia on my mind» для саксофона-альта с оркестром. Дирижировали оркестром художественный руководитель -— начальник военно-оркестровой службы подполковник Ибрагим Абдулаев и начальник оркестра майор Арслан Рыскулов.

В 2023 году оркестр отметит свой 100-летний юбилей. Он ежегодно принимает участие в военном параде на Красной площади и праздновании Дня города в Москве.

Подробнее о мероприятии — в фотоматериале NEWS.ru.