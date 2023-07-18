На Квачкова завели дело о дискредитации ВС РФ «Осторожно, новости»: на экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова завели дело о дискредитации российской армии

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Владимир Квачков

На 74-летнего отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова завели дело о дискредитации российской армии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Информацию об этом подтвердила его жена Надежда. Уточняется, что полиция вызывала Квачкова в отдел еще в понедельник 17 июля, но извещение об этом пришло с опозданием, теперь полковник ответной телеграммой попросил назначить другую дату. Информацию подтвердил и участник движения «Общество. Будущее» Савва Федосеев в своем Telegram-канале.

Только что Владимир Квачков подтвердил мне по телефону, что на него завели дело о дискредитации армии, — написал Федосеев.

Владимир Квачков является ветераном Афганской войны и гражданской войны в Таджикистане. В 2005 году он был обвиняемым по делу о покушении на Анатолия Чубайса, однако в 2008 году его оправдал суд присяжных. В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам колонии по делу о попытке организации вооруженного мятежа, затем срок сократили до восьми лет. В феврале 2019 его приговор изменили в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме.

Ранее в 2021 году Квачкова доставили в Следком РФ. Его вместе с супругой Надеждой сняли с поезда Москва — Минск в ночь на 8 апреля. По предварительным данным, он ехал в Белоруссию на конференцию, но поездка прервалась в Вязьме. Позже российский блогер Максим Калашников рассказал в своём блоге, что Квачкова отпустили из СК. Он отметил, что правоохранителей интересовало, общался ли экс-полковник с лишённым сана отцом Сергием. Журналист предположил, что Квачкова доставили на допрос, чтобы не пустить его в Минск на конференцию «Русь Единая».