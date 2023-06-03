Доцента петербургского вуза уволили за дискредитацию ВС России Доцента СПбГУ Белоусова уволили за дискредитацию ВС России

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Студенты занимаются в библиотеке Санкт-Петербургского государственного университета

Доцента кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Белоусова уволили с занимаемой должности за дискредитацию российской армии, сообщается на сайте вуза. Соответствующий приказ ректор Николай Кропачев подписал накануне.

В соответствии с пунктом 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы, уволить доцента кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ Белоусова Михаила Сергеевича 02.06.02023, — говорится в тексте приказа.

Поводом для увольнения доцента послужила обнаруженная студентами вуза переписка в Telegram, в которой пользователь по фамилии Белоусов высказывался в поддержку ВСУ, а также называл омерзительным «прямое и открытое одобрение рашизма».

Комиссия СПбГУ по этике провела проверку, в ходе которой информация от студентов в отношении преподавателя подтвердилась. Сам доцент заявлял, что не имеет к переписке никакого отношения, однако убедительных доказательств представить не смог.

Ранее в городе Коврове Владимирской области был оштрафован за дискредитацию ВС РФ водитель такси. Взыскание в размере 35 тысяч рублей он получил за противоправные высказывания в разговоре с пассажирами.