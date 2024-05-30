«Мы находимся в состоянии войны»: Дугин предложил забыть слово «мир» Дугин предложил забыть слово «мир» и «исключить» президента Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России следует забыть слово «мир» и говорить в терминах «победа», «фронт» и «тыл», заявил философ Александр Дугин на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?» в пресс-центре «Россия Сегодня». Также он предлагает больше не называть Владимира Зеленского президентом Украины.

Надо просто забыть слово «мир» и говорить в терминах «победы», «фронт», «тыл» <...> Также, я думаю, что пора исключить, наверное, президента Украины <...> думаю, что СМИ должны понимать, что он не президент Украины. В принципе, и Украины, как таковой, больше нет, — сказал он.

Он считает, что руководство России обсуждает два определения успеха — малый и большой. Минимальная победа, по его словам, — это «освобождение Харькова, Николаева и Одессы с Запорожьем и Херсоном полностью» и до него еще Россия не дошла.

Два определения действительно в сознании нашего руководства присутствуют. <...> Но мы далеки еще от самого минимального пока. Просто мы находимся в состоянии войны. Мы двигаемся к победе, — убежден он.

Ранее Дугин заявил, что российское общество должно приучить себя к мысли о том, что оно по сути мобилизовано и находится на фронте. Нежелание же принимать участие в его работе равносильно предательству, считает он.