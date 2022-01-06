Мурашко: в России «омикрон» выявили не только у выезжавших за рубеж граждан

В России зарегистрированы случаи инфицирования «омикрон»-штаммом коронавируса у людей, не выезжавших за рубеж, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого приводит «Интерфакс». По словам главы ведомства, это свидетельствует не только о «завозных» случаях инфицирования. Он напомнил о способности нового штамма распространяться значительно быстрее предыдущих вариантов.

Сегодня мы видим в нашей стране не только «завозные» случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны, — заявил Мурашко.

Он напомнил, что контагиозность нового штамма намного выше в сравнении с предыдущими вариантами, добавив, что эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрона» подтверждена учёными.

Минздрав продолжает сообщать о первых случаях заражения новым штаммом коронавируса в разных регионах страны. В Карелии «омикрон» был выявлен у женщины, вернувшейся из Франции, а в Пермском крае — у туриста, посетившего Египет. В Иркутской же области выявили сразу два случая заражения новым вариантом. Инфицированными оказались дети из разных семей.

Всего в России, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на конец прошлого года выявлено 103 случая заражения этим штаммом коронавируса.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что «омикрон» больше всего оказывает негативное воздействие на иммунную систему человека, снижая способность клеток вырабатывать интерферон и уменьшая чувствительность к нему обычных клеток.