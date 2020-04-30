Москвичам пояснили, как оформить пропуск для поездок на дачу

https://static.news.ru/photo/4992b254-8b23-11ea-9651-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы смогут поехать на дачу на майские праздники, если оформят цифровой пропуск.

Для того чтобы оформить пропуск, необходимо обратиться по телефону единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77 или создать его с помощью СМС-сообщения, отправленного на номер 7377, также пропуск можно зарегистрировать на сайте мэра Москвы mos.ru, сообщает НСН.

Созданный пропуск будет действовать в течение одного дня. Для поездки на несколько дней нужно будет оформить два пропуска: один — для поездки на дачу и второй — для возвращения. Но не более двух пропусков в неделю.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в период майских праздников будет усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полиция и Росгвардия будут более тщательно проверять цифровые пропуска москвичей и жителей Подмосковья, а также уделять особое внимание местам, где могли бы собраться на отдых граждане.