Москвичам пообещали «штурм нуля»

https://static.news.ru/photo/cbaccf56-826a-11eb-bc42-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потепление в Москве и Подмосковье в ближайшие дни продолжится. Уже к ближайшим выходным столбики термометров достигнут нулевой отметки, рассказали метеорологи.

Судя по всему, до конца марта будет сохраняться такой пограничный режим: ночью слабый минус, а днём — слабый плюс. Как следствие, это будет сопровождаться таянием снега и слякотью, передаёт РБК.

Такое потепление не дотягивает до температурной нормы и соответствует скорее январским показателям, отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Тем не менее среднесуточные температуры всё-таки медленно пойдут вверх. Уже 13 марта, по его словам, «столбики термометра пойдут на штурм нуля».

Как пояснила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, повышению температуры воздуха будет способствовать разрушение антициклона под натиском атлантического тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что после морозов жителей столичного региона и центра Европейской России ожидает резкое потепление. Как писал NEWS.ru, оно начнётся 12 марта, когда столбики термометров поднимутся выше нуля.