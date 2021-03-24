Москвичам объявили о наступлении метеорологической весны

https://static.news.ru/photo/4ca57aac-8d35-11eb-ad09-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Метеорологическая весна пришла в столицу с опозданием на четыре дня, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что о наступлении метеорологической весны можно говорить, когда среднесуточная температура устойчиво выше нуля градусов.

То есть ночная плюс дневная температура делится пополам — и результат выше нуля. И это не на один денёк, а уже встаёт на весенние рельсы, — отметил синоптик.

По его словам, 25 марта в Москве столбики термометров впервые покажут от 8 до 10 градусов тепла, а в Подмосковье — 6–11 градусов, что превышает климатическую норму на 5–7 градусов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на всей европейской части России в ближайшие пять дней дневная температура будет примерно одинаковой. При этом на юге — циклоническая активность, которая проявится в Краснодарском крае в виде дождей со снегом. Температурные аномалии ожидаются на севере страны.