https://static.news.ru/photo/2725ad7a-391b-11ea-a652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве вторые сутки подряд обновляет рекорд. За всю историю метеонаблюдений, которая ведётся 140 лет, это самый тёплый январь в столице.

17 января в 13 часов на базовой метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 4,3 градуса со знаком «плюс». Это на 0,1 градуса больше прежнего рекорда, установленного в 1925 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столичного региона.

Днём ранее температура поднималась до 3,2 градуса, что также на 0,1 градуса выше прежнего значения, установленного в этот же день в том же 1925 году.

По данным метеорологов, с начала года в Москве на 8,9 градуса теплее климатической нормы, а с начала календарной зимы — на 7,5 градуса.

В течение ближайшей недели в Москве и по области сохранится нетипично тёплая погода, однако рекордных значений уже не ожидается, полагают специалисты.

В предстоящие выходные при погоде без осадков по ночам будет около 0, в дневные часы — до 2 градусов в плюсовом диапазоне. В первой половине следующей недели характер погоды существенно не изменится, однако возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Гидрометцентре отвергли подозрения, что зима в России теплее обычного из-за тайного применения Соединёнными Штатами климатического оружия.