Россия

Московский метрополитен закроет ещё 45 вестибюлей с 3 мая

05:36, 02 мая 2020
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.ru

В Москве закроют ещё 45 вестибюлей метро с 3 мая 2020 года из-за низкого пассажиропотока.

С 3 мая Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли ещё 45 наименее востребованных станций, привели сообщение пресс-службы Московского метрополитена «Известия».

Отмечается, что изменения затронут 78 станций московского метро. При этом станции продолжат работать, но пассажирам придётся воспользоваться расположенными в непосредственной близости и продолжающими свою работу соседними вестибюлями.

Ранее NEWS.ru писал, что столичный метрополитен закрыл вестибюли 20 станций метро и МЦК из-за невостребованности.

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