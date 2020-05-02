Московский метрополитен закроет ещё 45 вестибюлей с 3 мая

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Эксперты МЧС РФ рассказали, что в больницу при коронавирусной инфекции стоит взять с собой мобильный телефон и минимум денег. Кроме того, при госпитализации лучше положить с собой некоторые медицинские препараты и личные вещи.

Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства — минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте — мобильный телефон и зарядное устройство к нему...