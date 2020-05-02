Московский метрополитен закроет ещё 45 вестибюлей с 3 мая

В Москве закроют ещё 45 вестибюлей метро с 3 мая 2020 года из-за низкого пассажиропотока.
С 3 мая Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли ещё 45 наименее востребованных станций, — привели сообщение пресс-службы Московского метрополитена «Известия».
Отмечается, что изменения затронут 78 станций московского метро. При этом станции продолжат работать, но пассажирам придётся воспользоваться расположенными в непосредственной близости и продолжающими свою работу соседними вестибюлями.
Ранее NEWS.ru писал, что столичный метрополитен закрыл вестибюли 20 станций метро и МЦК из-за невостребованности.