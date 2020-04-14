Столичный метрополитен закроет вестибюли 20 станций метро и МЦК

https://static.news.ru/photo/b04e0ce8-7dd4-11ea-94c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский метрополитен закроет с 14 апреля вестибюли 20 станций метро из-за невостребованности.

Московский метрополитен с 14 апреля временно закроет некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций — там, где поток пассажиров снизился в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли, — сообщили в АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Отмечается, что станции будет закрыты не полностью: поезда продолжат останавливаться на них, а для пассажиров будут доступны некоторые входы и выходы.

По данным агентства, будут закрыты вестибюли станций метро и МЦК: «Площадь Гагарина» (МЦК) — выход 2, «Выставочная» (Филёвская линия) — выход 4, «Косино» (Некрасовская линия) — выход 7, «Спартак» (Таганско-Краснопресненская линия) — выход 1, «Черкизовская» (Сокольническая линия) — выходы 2 и 3, «Румянцево» (Сокольническая линия) — выход 1, «Пятницкое шоссе» (Арбатско-Покровская линия) — выход 1, «Алма-Атинская» (Замоскворецкая линия) — выход 1, «Савёловская» (Большая кольцевая линия) — выходы 6 и 7, «ЦСКА» (Большая кольцевая линия) — выход 1, «Говорово» (Солнцевская линия) — выходы 1 и 2, «Боровское шоссе» (Солнцевская линия) — выход 1, «Озёрная» (Солнцевская линия) — выход 1, «Рассказовка» (Солнцевская линия) — выходы 4 и 5, «Мичуринский проспект» (Солнцевская линия) — выход 2, «Багратионовская» (Филёвская линия) — выход 1, «Филёвский парк» (Филёвская линия) — выход 1, «Международная» (Филёвская линия) — выход 6, «Кунцевская» (Филёвская линия) — выход 1, «Пионерская» (Филёвская линия) — выход 1.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2020 года ограничили работу метро. Подземный общественный транспорт будет закрываться в 22:00, а наземный — не позднее 23:00. Кроме того, власти города решили закрыть на вход девять станций метро. Ограничения связаны с распространением коронавируса.