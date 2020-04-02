Московская полиция может уточнять у водителей цели их поездки

https://static.news.ru/photo/5cddec24-7530-11ea-9b8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей, чтобы выяснить у них цели поездки.

Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о том, что останавливать могут личные автомобили и такси. Уточняется, что у водителя должен быть при себе документ, удостоверяющий личность.

Куда можно ездить на своей машине или такси? В случае серьёзной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, — привели сообщение оперштаба в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, московская полиция будет задерживать водителей, которые на личных автомобилях нарушают режим самоизоляции. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ вступил в силу 2 апреля. Отмечается, что штраф, для таких нарушителей, составит 5000 рублей.