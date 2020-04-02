Россия

Московская полиция может уточнять у водителей цели их поездки

01:28, 03 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей, чтобы выяснить у них цели поездки.

Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о том, что останавливать могут личные автомобили и такси. Уточняется, что у водителя должен быть при себе документ, удостоверяющий личность.

Куда можно ездить на своей машине или такси? В случае серьёзной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, — привели сообщение оперштаба в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, московская полиция будет задерживать водителей, которые на личных автомобилях нарушают режим самоизоляции. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ вступил в силу 2 апреля. Отмечается, что штраф, для таких нарушителей, составит 5000 рублей.

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