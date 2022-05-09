Москалькова: после возвращения Ярошенко есть надежда на освобождение Бута Москалькова: после возвращения в Россию Ярошенко есть надежда на освобождение в США Бута

Татьяна Москалькова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

После возвращения в Россию лётчика Константина Ярошенко есть надежда на освобождение Виктора Бута, отбывающего свой срок в США, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, которые приводит ТАСС, работу по возвращению российского предпринимателя ведёт Генпрокуратура и Министерство иностранных дел России.

Да, такая надежда есть, поскольку и по законодательству Соединённых Штатов Америки у него наступил тот срок, когда он может быть направлен на отбывание наказания в страну гражданства, — сказала она.

27 апреля Россия и США провели обмен американского студента Тревора Рида на Ярошенко, что стало результатом длительного переговорного процесса. Он прибыл в Россию. По словам его адвоката, состояние здоровья Ярошенко оставляет желать лучшего.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году, операцию провели американские спецслужбы, после чего россиянин был вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора ради убийства граждан США и финансовой поддержки терроризма. Он получил 25 лет тюрьмы.