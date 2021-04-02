Москалькова отправила во ФСИН обращения адвокатов Навального

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова направила главе ФСИН Александру Калашникову обращения адвокатов отбывающего тюремный срок оппозиционера Алексея Навального и представителей гражданского общества. Они требуют допустить к заключённому врачей и оказать ему необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других граждан по вопросу об оказании ему медицинской помощи, — рассказала уполномоченный по правам человека.
Она отметила, что одной из её приоритетных обязанностей является обеспечение российских заключённых качественной помощью медиков. Кроме того, по данному вопросу у неё имеются налаженные связи во ФСИН.
Нужно отметить, что в вопросах охраны здоровья заключённых и осуждённых наметились позитивные сдвиги, — добавила Москалькова.
Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в тюрьме, устроил голодовку из-за того, что к нему не пускают врачей. По словам оппозиционера, других способов бороться против несправедливого отношения к себе у него нет. Навальный уточнил, что сперва у него сильно заболела спина, потом правая, а теперь уже и левая нога. Кроме того, появилось онемение в конечностях.
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