Мошенники придумали способ обмана россиян с помощью «подарков»

В России мошенники начали выманивать у граждан данные под видом доставки неожиданного подарка на день рождения, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Ленинградской области. В ведомстве описали сценарий аферистов: потенциальной жертве поступает звонок или сообщение о том, что для нее отправлен презент, для его получения необходимо подтвердить посылку.

Аферисты придумали новый способ выманить ваши данные — под видом доставки подарка, — сказано в сообщении.

Как пояснили в полиции, имя отправителя мошенники не называют, чтобы сохранить интригу сюрприза. Получателя просят продиктовать код, который якобы нужен для сверки при оформлении доставки. Однако на деле этот код оказывается одноразовым паролем из СМС, который может дать доступ к банковскому счету, личному кабинету на «Госуслугах» или другим сервисам. Получив секретные данные, преступники получают контроль над аккаунтами жертвы, могут оформлять кредиты, похищать деньги или использовать личную информацию для дальнейших махинаций.

В ГУ МВД призвали граждан с осторожностью относиться к подобным предложениям и напомнили, что ни одна служба доставки не запрашивает СМС-коды для подтверждения подарков. Сотрудники полиции рекомендуют сразу расценивать такие сообщения как мошеннические и ни в коем случае не сообщать свои данные посторонним.

Ранее аналитики сообщили, что перед Днем святого Валентина мошенники особенно активно атаковали одиноких людей без детей, пытаясь дозвониться до них. Рекордсменкой стала пожилая москвичка — аферисты звонили ей 2467 раз. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками государственных органов: на такие схемы пришлось 26% всех случаев.