Младенец захлебнулся рвотой после ночного кормления и умер В Петербурге младенец умер, захлебнувшись рвотой при кормлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмимесячная девочка умерла после кормления в Приморском районе Петербурга, сообщает «Фонтанка». По предварительным данным, младенец захлебнулся рвотой.

Как выяснилось, в пятом часу утра на Комендантский проспект вызвали сотрудников скорой помощи. 32-летняя мама рассказала, что ее дочери стало плохо. Женщина сообщила, что покормила свою восьмимесячную дочь, после чего у нее начались колики и рвота. По предварительной информации, ребенок захлебнулся рвотными массами. Правоохранительные органы проводят проверку по поводу смерти младенца. Тело ребенка направлено в морг для установления точной причины смерти.

Также стало известно, что в Северной столице скончался новорожденный малыш, незадолго до этого мать в состоянии алкогольного опьянения кормила его грудью. Трагедия произошла в квартире на Краснодонской улице. Обстоятельства смерти ребенка выясняют СК и правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что младенец из Санкт-Петербурга умер после того, как ему сделали плановую прививку от полиомиелита. По словам родителей, они вызывали скорую помощь трижды, медики делали ему жаропонижающие уколы. На третий раз его забрали в больницу, где он и скончался.