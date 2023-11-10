MK.RU: активиста Бородина лишили статуса адвоката

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Виталий Бородин

Главу федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина лишили статуса адвоката, пишет MK.RU. Соответствующее решение принял Совет адвокатской палаты республики Северная Осетия — Алания, поскольку Бородин является членом адвокатской палаты № 1 Владикавказа.

По данным издания, Бородину вменили несколько случаев нарушения адвокатской этики. В частности, он совмещал правозащитную и адвокатскую деятельность, что, как отмечают журналисты, запрещено.

Сам Бородин оказался не в курсе этой ситуации. Он заявил порталу «Газета.Ru», что его общественная деятельность не могла быть нарушением.

Не подразумевает лишения статуса мое нарушение, поэтому впервые слышу, — сказал он журналистам.

Бородин прославился своей общественной активностью, направляя запросы в профильные ведомства с призывом проверять заявления медийных людей на дискредитацию Вооруженных сил России. В частности, он просил правоохранителей обратить внимание на высказывания журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), детского психолога Людмилы Петрановской, активистки Маши Гессен, рэпера Лигалайза, народной артистки РФ Лии Ахеджаковой и других.

При этом в сентябре суд поставил, что Бородин должен выплатить актеру Даниле Козловскому один рубль по иску о защите чести и достоинства. Артист оспорил заявление активиста, который призывал проверить его на дискредитацию ВС РФ.