Россия

Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством покинуть страну

23:32, 29 апреля 2020 12
Фото: Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал новое постановление. Согласно документу, граждане России, у которых есть паспорт другой страны, могут выехать за границу.

В постановлении отмечается, что границу разрешено пересечь однократно к месту постоянного проживания. Такие же правила распространяются и на лица, у которых есть вид на жительство. До подписания документа страну могли покидать только иностранцы.

Как информировал NEWS.ru, премьер-министр ранее высказался по поводу даты отмены ограничений в связи с пандемией.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях