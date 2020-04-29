Мишустин разрешил россиянам с двойным гражданством покинуть страну

https://static.news.ru/photo/740393bc-8a58-11ea-a057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал новое постановление. Согласно документу, граждане России, у которых есть паспорт другой страны, могут выехать за границу.

В постановлении отмечается, что границу разрешено пересечь однократно к месту постоянного проживания. Такие же правила распространяются и на лица, у которых есть вид на жительство. До подписания документа страну могли покидать только иностранцы.

Как информировал NEWS.ru, премьер-министр ранее высказался по поводу даты отмены ограничений в связи с пандемией.