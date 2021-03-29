Мишустин переназначил Белозёрова на должность главы РЖД

https://static.news.ru/photo/8d109146-90c1-11eb-9a76-96000091f725_660.jpg Олег Белозёров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о новом назначении Олега Белозёрова на должность генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД».

Олег Белозёров назначен генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД». Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, срок полномочий Олега Белозёрова на этом посту составит 5 лет, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Белозёров занял должность президента компании в 2015 году. Ранее он занимал пост первого заместителя министра транспорта. В 2017 году должность была переименована — Белозёров стал генеральным директором — председателем правления.

Как сообщал NEWS.ru, врио главы Пензенской области Олег Мельниченко подписал накануне указ об отставке правительства региона. Постановление стало первым для чиновника с момента назначения на должность президентом РФ Владимиром Путиным.