Минздрав вдвое увеличил выплаты больницам за пациентов с пневмонией

https://static.news.ru/photo/5af0dcba-2416-11eb-9af1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России пересмотрены тарифы на оплату больницам госпитализации пациентов, так, стоимость лечения больного внебольничной пневмонией увеличена в два раза. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с депутатами Госдумы.

Пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации в зависимости от степени тяжести, в том числе по сравнению с предыдущими периодами. Внебольничная пневмония: стоимость ведения пациента увеличена в два раза, — цитирует РИА Новости Мурашко.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, что пневмония — это не диагноз, а воспалительный процесс в лёгких. Он может быть как бактериальным, так и вирусным. При этом в последнем случае лечиться антибиотиками нельзя, так как это приведёт к осложнениям, а никак не станет их профилактикой.

Назначение антибиотиков в целях профилактики при вирусных инфекциях во много раз увеличивает риск получить бактериальную пневмонию. Доктор Комаровский также обратился с призывом не «выпрашивать антибиотики» у врачей, а следовать их предписаниям.