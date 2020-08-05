Минздрав назвал регионы, где чаще всего делают ЭКО

По данным Минздрава РФ, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) женщин чаще всего проводилось в Москве (7478), Санкт-Петербурге (3306), Московской области (2138), Ставропольском крае (2024) и Краснодарском крае (2009).
Всего за 2019 год благодаря ЭКО в России родились 13 035 детей.
Кроме того, в десятку лидеров регионов по данной процедуре вошли Самарская область (1992), Челябинская область (1495), Томская область (1439), Свердловская область (1307), Ивановская область (1305).
При этом реже всего ЭКО делали в регионах Дальневосточного федерального округа,
В 35 лет у женщин начинается поздний репродуктивный возраст, после которого шансы на наступление беременности стремительно снижаются, а шансы развития патологий, связанных с генетическими нарушениями, возрастают. Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак рассказал, что в его практике после 43 лет лишь единичные случаи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) закончились рождением ребёнка, а после 44 лет — ни одного, писал NEWS.ru.
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