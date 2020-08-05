Минздрав назвал регионы, где чаще всего делают ЭКО

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За прошедшие сутки из российских больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписаны 7555 человек, что на 30% превышает суточный прирост заболевших. Всего число победивших COVID-19 в РФ достигло 669 026 человек.

По состоянию на 5 августа в России число выздоровевших пациентов увеличилось до 669 026 человек (+7 555 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. За период пандемии в России коронавирус...