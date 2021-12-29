Минюст объяснил причину внесения «Медиазоны» в реестр иноагентов

Минюст добавил «Медиазону» (организация, исполняющая функции иноагента) в список иностранных агентов по причине цитирования других иностранных агентов и получения дохода от Google-рекламы. Об этом сообщило само издание со ссылкой на документы, полученные из ведомства.

Согласно документам, «Медиазона» цитировала в девяти своих публикациях материалы других источников, включая такие СМИ, как «Медуза», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Идель.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Настоящее время» (все перечисленные СМИ исполняют функции иностранного агента), а также цитировала лиц, включённых в этот реестр.

По сведениям Росфинмониторинга, ООО «ЗП» получено иностранное финансирование: в период с июня 2020 г. по июль 2021 г., получено более 700 тысяч рублей от ООО «РОКСОТ», получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE BARROW STREET DUBLIN 4, IRELAND, D04 E5W5, — сообщается в документах.

Ранее ООО «Зона права» (организация, исполняющая функции иноагента) запросила у британского правительства финансовую помощь. Как стало известно, власти Великобритании решили оказать финансовую помощь ряду организаций, среди которых также признанные иноагентами в России «Мемориал», «Медуза» и «Медиазона», а также фонд «Такие дела» и правозащитная организация «Зона права». Согласно плану, «Зона права» запросила за свою работу в период с 2020 по 2022 год 16 млн рублей.