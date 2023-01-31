Минтруд ужесточит антикоррупционное законодательство

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство труда РФ выступило с инициативой ужесточить закон «О противодействии коррупции», сообщает газета РБК. В частности, предлагается увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных.

Ведомство подготовило изменения в закон «О противодействии коррупции» (а также в отдельные законодательные акты), которые возлагают на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных <...>. Если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, то он подлежит увольнению в связи с утратой доверия, следует из документа, — пишет издание.

Правки коснуться государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета, МВД и Противопожарной службы.

Отмечается, что инициативу Минтруда уже поддержал Общественный совет. Также ведомству посоветовали проработать изменения в Трудовой кодекс, чтобы раскрыть понятие «непосредственный руководитель».

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