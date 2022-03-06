Минобороны России сообщило о потерях украинских военных

Минобороны РФ сообщило, что за сутки истребительная авиация России сбила два вертолёта Ми-8 и шесть беспилотников, в том числе Bayraktar TB2, Вооружённых сил Украины. Всего вечером 5 марта ВС России массированным ударом поразили 61 объект военной инфраструктуры Украины.

За прошедшие сутки истребительной авиацией и противовоздушной обороной Воздушно-космических сил России сбито четыре самолёта Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолёта Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2», — сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Конашенков также сообщил, что подразделения ВС РФ в ходе наступательных действий взяли под контроль населённые пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперёд составило 11 километров. Также ракетными войсками на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

Ранее Конашенков рассказал, что украинские националисты не дали эвакуировать Мариуполь и Волноваху. Из этих населённых пунктов удалось спастись лишь нескольким семьям. По гуманитарным коридорам во время объявленных часов тишины никто выйти не смог, поскольку националистические батальоны просто воспользовались режимом тишины, чтобы укрепить свои позиции.