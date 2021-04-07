МИД сообщил об усилении активности НАТО вблизи российских границ

https://static.news.ru/photo/a95c9428-97b8-11eb-9dc2-96000091f725_660.jpg Фото: TOMS KALNINS/ТАСС

Россия фиксирует наращивание активности вооружённых сил НАТО на Украине и в Чёрном море в непосредственной близости от российских границ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова рассказала, что Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения. Кроме этого, на 2021 год запланировано проведение на украинской территории семи совместных учений с различными странами Альянса.

Одновременно происходит наращивание активности вооружённых сил стран НАТО на территории Украины и в Чёрном море в непосредственной близости от российских границ, — цитирует Захарову пресс-служба ведомства.

Также вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе иностранные государства усилили свою разведывательную деятельность с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств. НАТО по-прежнему продолжает финансовую и материально-логистическую поддержку украинских ВС, отметила Мария Захарова.

Ранее в МИД РФ обвинили НАТО в провоцировании гонки вооружений. Так, расходы НАТО на оборону в 2020 году продолжили увеличиваться и выросли на 7,4%. Ведомство в своём заявлении, приуроченном к 72-й годовщине создания Альянса, напомнило, что на счету организации — бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак и операция, погрузившая во мрак Ливию, сообщал NEWS.ru.